الدوري الإنجليزي.. ألميرون يقود هجوم نيوكاسل أمام تشيلسي

أعلن إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة تشيلسي، اليوم السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من البريميرلييج.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، ليفرمينتو

خط الوسط: لويس ميلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.

يدخل نيوكاسل يونايتد المباراة وعينه على تحقيق الفوز بعد الخسارة المفاجئة أمام بورنموث في الجولة الماضية. ويسعى الفريق إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من النتائج السلبية التي حققها في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز لتعويض التعادل المخيب أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ويسعى الفريق إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد بداية سيئة للموسم.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

