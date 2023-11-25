قمة الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يسهم في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

فرض فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التعادل على مضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت قمة البريميرليج بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي شارك بها محمد صلاح أساسيًا وخاض دقائقها كاملة.

تقدم النرويجي إيرلينج هالاند لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 27، بعد استلامه تمريرة زميله ناثان آكي ليسدد الكرة على يسار الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليضع السيتي في المقدمة على الريدز في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الريدز في إدراك التعادل عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد بهدف في الدقيقة 80 من صناعة محمد صلاح، ليسهم الفرعون المصري في اقتناص نقطة ثمينة للحمر من ملعب الاتحاد.

هدف هالاند الذي سجله اليوم، جعله أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى 50 هدفًا متخطيًا أندي كول، وذلك في 47 مباراة فقط.

وبصناعة هدف التعادل، أصبح مانشستر سيتي الضحية المفضلة للفرعون المصري، إذ يعتبر السيتي أكثر فريق ساهم صلاح ضده بأهداف، وذلك برصيد 17 هدفًا، حيث خاض أمام السماوي 20 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 6 آخرين.

وبتلك النتيجة، حافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب.