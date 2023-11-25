الهيئة العربية للمسرح تعلن النتائج النهائية لمسابقات 2023

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، نتائج مسابقاتها للعام 2023 "تأليف النص الموجه للكبار وتأليف النص الموجه للأطفال والبحث العلمي المسرحي"، وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات من حيث تنوع أجيال المشاركين، ففي مسابقات التأليف أجيال شابة من الكتاب تنافس أسماء لها وزنها في الساحة المسرحية العربية، وزيادة واضحة في نسبة المشاركة النسوية في المسابقات الثلاث، إضافة إلى العدد الرقمي للمتنافسين وهو مؤشر على عافية حركة التأليف والبحث العربيين.

وصرح الكاتب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح بهذه المناسبة قائلاً: تهنئ الهيئة العربية للمسرح الفائزين في المسابقات الثلاث، وتؤكد في ذات الوقت أن هناك أعمالاً في التأليف والبحث تستحق الالتفات والانتباه، وقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وتحيي الهيئة لأعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهوداً غير عادية للوصول إلى نتائج تسعى لعدالة ودقة في التحكيم، وتميزت اللجان بالصرامة والموضوعية، إن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيلها، كما أن دلالة الأرقام حيث شارك 258 في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما شارك 297 في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، هي دلالة هامة على المكانة التي تحتلها هذه المسابقات في المشهد المسرحي العربي.

وستكرم الهيئة الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير 2024، والذي سيشهد "الندوة العلمية المُحَكَمة" لتحديد تراتبية الفوز في مسابقة البحث العلمي المسرحي.

الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (16)

تكونت لجنة التحكيم لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الـ16 من: زيناتي قدسية، من سوريا، ومثال غازي، من العراق، ومفلح العدوان، من الأردن.

وجاءت نتائج هذه المسابقة على النحو التالي:

حصل على المركز الأول محمد شحتة يوسف، من مصر، عن نصه "آخر أيام الأرض"، والمركز الثاني: حسام عبد الله حنوف، من سوريا، عن نصه "إلى الأرض خطني"، والمركز الثالث: مكرر أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نصه "الأرض الأخير، ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نصه "الفردوس الأحمر".

أما الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (16)

تكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل في العام 2023 من: المسكيني الصغير، من المغرب، والدكتورة زينب عبد الأمير، من العراق، والدكتور وليد دكروب، من لبنان.

وجاءت النتائج على هذا النحو:

المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا، عن نصها "قنديل الجدة أم سالم"، و المركز الثاني: محمود عبد الله درويش عقاب، من مصر، عن نصه "جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد"، والمركز الثالث: إباء مصطفى الخطيب، من سوريا، عن نصها "أمي ساحرة".

بينما المتأهلون للمراكز الثلاثة الأفضل في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – مخصصة للشباب حتى سن 40 عاماً.

ستعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في "الندوة المُحَكَمَةِ" لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز، أما المتأهلين لهذه المرحلة من المسابقة حسب الحروف الهجائية فهن: أمينة بنت أحمد دشراوي، من تونس، عن بحثها "من شعرية الجسد إلى جمالية الصورة وتجاوز الحدود قراءة في مسار الكوريغراف نوال اسكندراني"، ود. فاطمة أكنفر، من المغرب، عن بحثها " الدراماتورجيا النسوية نحو تأنيث الفرجة المسرحية الانفلات الجمالي والعمق الفكري في تجربة نعيمة زيطان"، ومنى عرفة محمد أمين، من مصر، عن بحثها "تمثيل الآخر من منظور مابعد النسوي مسرحية جنون عادي جدا نموذجا".

