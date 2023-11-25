15 %؜ زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن حركة السياحة الوافدة لمصر زادت بنسبة ١٥٪؜، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلى ٢٢٪؜ بنهاية ديسمبر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بخطة الدولة الطموحة التي تحقق ٣٠٪؜ في ارتفاع حجم الحركة العام الجاري لتستهدف استقبال مصر 18 مليون سائح بنهاية عام 2024.

وأشار القاضي خلال كلمته في اجتماع لجنة السياحة والطيران الذي عقد بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور فاروق ناصر – رئيس اللجنة وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها في السياحة الوافدة لمصر إلي أن قطاع السياحة.

وأشار القاضي إلى وزارة السياحة عملت علي ملف دعم شركات الطيران وحرصت على عدم إلغاء أية رحلات طيران بعودة برنامج تحفيز الطيران وزيادة المخصصات له وعمل الحملات الترويجية المشتركة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وغيرها خاصةً مع قيام العديد من شركات الطيران بتسيير خطوط جديدة ومنها مصر للطيران.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ١٠ حملات مشتركة في ايطاليا وروسيا وامريكا وأيضًا على مستوى الرحلات التعريفية التي أصبحت رحلات تفقدية بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافت إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.

واشار القاضي إلى أنه جارٍ تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلى ما يعرف بالسياحة الروحانية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضا أعمال التطوير في وادي النطرون، مضيفًا كما أنا هناك اهتماما كبيرًا بمشاركة شركات السياحة والشركات المتخصصة بفاعلية في المعارض السياحية الدولية.