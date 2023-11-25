مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر باخرة سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم السبت باخرة إغاثية ثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد، تحمل على متنها 58 حاوية.

وأوضح المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن السفينة تحمل 21 حاوية لمواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة، فضلا عن حليب طويل الأجل بوزن 587 طنا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.