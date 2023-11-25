مسلسل زينهم الأكثر مشاهدة على Watch it.. ويحتل المركز الأول

استطاع مسلسل زينهم لأحمد داود تصدر قائمة الأكثر مشاهدة علي منصة Watch it ليحتل المركز الأول بعد عرض أول خمس حلقات من المسلسل، حيث جائت ردود أفعال الجمهور إيجابية، وارتبطوا بشخصية دكتور زينهم طبيب المشرحة غير التقليدي الذي يتحدث دائمًا مع والده المتوفي ومعاونة جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسير لبعض القضايا.

مسلسل "زينهم" من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.