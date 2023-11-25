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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مستند.. الزمالك يشكو مايا ممدوح لاتحاد الطائرة بسبب السفر للسعودية بدون إذن

لبيب
لبيب
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 خاطب مجلس إدارة  نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بشكل  رسمي، للمطالبة بضرورة حفظ حق النادي  في لاعبته مايا ممدوح لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي.

وأخطر  الزمالك، اتحاد الطائرة بإيقاف مايا ممدوح بسبب سفرها للمملكة العربية السعودية والمشاركة مع نادي الهلال في دورة الألعاب السعودية  دون الرجوع لإدارة الزمالك.

  وكشف مجلس  الزمالك في شكواه أن مايا انقطعت عن التدريبات يومي الأربعاء والخميس الماضيين وادعت مرضها وتواجدها في المستشفى لكن النادي فوجىء بسفرها للمملكة العربية السعودية ومشاركتها في مباريات مع نادي الهلال.

وقرر الزمالك إيقاف اللاعبة وتحويلها للتحقيق، مطالبا الاتحاد المصري بحفظ حقه في اللاعبة.

يذكر أن مايا ممدوح قد غادرت للمملكة العربية السعودية مجددا مساء أمس لاستكمال باقي منافسات دورة الألعاب السعودية مع فريق الهلال بدون الحصول على موافقة الزمالك، مما جعل إدارة النادي تقرر إيقاف اللاعبة وتحويلها للتحقيق.

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