الدوري القطري.. حمدي فتحي أساسي مع الوكرة أمام العربي

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه لاعب خط الوسط المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

ويحل فريق الوكرة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره العربي بملعب حمد الكبير، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويوجد لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي للوكرة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام قطر في الجولة الماضية من الدوري القطري.

ويعتمد المدرب ماركيز لوبيز على حمدي فتحي كأحد الركائز الأساسية في تشكيل الوكرة، منذ انتقاله للفريق قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل الوكرة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي العربي في المركز العاشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة العربي