جريزمان يكشف حقيقة رغبته في الانتقال للدوري السعودي

أكد أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه يرغب في البقاء في الفريق الإسباني، وأن هدفه هو تحقيق الألقاب مع الفريق، وذلك في نفي قاطع للأنباء التي ربطته ببعض العروض في الدوري السعودي.

صرح جريزمان لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد أن أكون شخصًا مهمًا في أتلتيكو مدريد، وأن أكون أسطورة في هذا النادي، أعلم أنه يجب أن أكون في هذه المكانة ولدي العديد من الأهداف لأحققها هذا العام.

وأضاف: "أرغب في التتويج ببطولة الدوري مع أتلتيكو مدريد، لأنني لم أحصل على هذا اللقب أبدًا، وسيكون أمرًا جيدًا، لكن المنافسة على البطولة صعبة للغاية مع استمرارها لفترة طويلة ولذلك يجب أن تكون محظوظًا بما يكفي من أجل جلب هذا اللقب".

وأكد جريزمان أنه يرغب في إسعاد جماهير أتلتيكو مدريد في عام 2024، من خلال الحصول على بطولة ما، وقال: "سيكون حلمًا جميلًا".

وحول مستقبله مع الفريق، قال جريزمان: "لدي عقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2026، ولا أفكر في الرحيل، وأتمنى أن أتمكن من تحقيق أهدافي مع الفريق، وأن أساعده على الفوز بالألقاب".

تؤكد تصريحات جريزمان رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، وتحقيق الألقاب مع الفريق، ويبدو أن إدارة الفريق تشعر بالارتياح إزاء موقفه، حيث أكدت أنها لا تنوي الاستغناء عنه.

ورغم أن جريزمان لم يقدم أداءً ثابتًا مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال أحد أبرز اللاعبين في الفريق، ويمتلك خبرة كبيرة يمكن أن تستفيد منها الإدارة، وإذا نجح جريزمان في استعادة مستواه المعهود، فإن أتلتيكو مدريد سيكون لديه فرصة جيدة لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل.