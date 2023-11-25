قمة البريميرليج.. مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول في الشوط الأول

تفوق فريق مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول متقدمًا بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند، هدف تقدم مانشستر سيتي على ليفربول في الدقيقة 27، بعد استلامه تمريرة زميله ناثان آكي ليسدد الكرة على يسار الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، ويسعى خلال هذه المباراة للدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل الهدافين التاريخيين في البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين لـ12 جولة حتى الآن.

وبدأ مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

أما ليفربول دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فإن دايك - تسيميكاس

خط الوسط: ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.