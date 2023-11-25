قمة الدوري الإنجليزي.. هالاند يقص شريط أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول

قص النرويجي إيرلينج هالاند شريط أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم هالاند لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 27، بعد استلامه تمريرة زميله ناثان آكي ليسدد الكرة على يسار الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليضع السيتي في المقدمة على الريدز.

وبهذا الهدف، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى 50 هدفًا متخطيًا أندي كول، وذلك في 47 مباراة فقط.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين لـ12 جولة حتى الآن.

وبدأ مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

أما ليفربول دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فإن دايك - تسيميكاس

خط الوسط: ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.