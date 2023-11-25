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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس TOT بالمعاهد العليا والمتوسطة

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أعلن معهد إعداد القادة عن برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).

وتشمل فعاليات البرنامج محاضرات وورش عمل حول كيفية توعية المستهدفين صحيًا واجتماعيًا ودينيًا، والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية، كما يتضمن البرنامج التوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

قال الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة “إن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة على نشر التوعية في مجتمعاتهم والتأكيد على أهمية   بناء أسر مصرية متماسكة، حيث سيركز البرنامج على الجوانب التطبيقية من خلال ورش العمل التي ستمكن المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة لنقل المعرفة لطلابهم  بشكل فعال”.


 

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أعضاء هيئة التدريس أعداد القادة الاسرة المصرية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور