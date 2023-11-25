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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم السبت، إنه جرى اعتقال 14 شخصا في حملة مداهمات في محافظة "نابلس" وخاصة مخيم "عسكر"، وواحدا من "جنين"، وواحدا من "قلقيلية" واثنين من الأغوار الشمالية، وجميع هذه المناطق تقع في شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة "الخليل" جنوب الضفة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب أن  حملة الاعتقالات رافقتها، عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين.

 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية