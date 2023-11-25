مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط يفتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعه أسيوط عن فتح باب التسجيل في"البرنامج التدريبي لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من ١٧ إلي ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئس الجامعه إن البرنامج التدريبي يستهدف؛ تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المرشحين؛ لتقلد هذا المنصب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي تطوير كفاءة كافة قياداتها الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس بها، وإعداد البرامج التدريبية، والمهنية اللازمة؛ لإكسابهم المهارات المهنية؛ لتأدية المسئوليات والوظائف الإدارية علي أفضل وجه ممكن.

ومن جهته، أفاد الدكتور جابر أحمد مجاهد؛ أن البرنامج التدريبى يمتد على مدار ثلاثة أيام؛ ويتضمن عددًا من الجلسات، والمحاضرات العلمية المهمة، مضيفًا أن التسجيل بالتدريب، يتم من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبني الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).

