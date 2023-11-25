تعرف على التوصيات الصادرة في ختام مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا

خرج مسؤول الاتحادات الافريقية لاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر بمجموعة من التوصيات الصادرة في ختام جلسات مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا الذي انطلقت فعالياته برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور الدكتور مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة بدولة غانا واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ورؤساء الاتحادات الافريقية وممثليها وخبراء الرياضة والقانون والاعلام.

وشهدت جلسات المؤتمر التي تناولت دور الاعلام في مكافحة الفساد وأساليب الوقاية من الفساد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الرياضة، والقانون والحوكمة للهيئات الرياضية، وقد توصلت الجلسات الى عدة توصيات لرفعها الى المسؤلين عن الرياضة في افريقيا للاستفادة منها في الحد من الفساد الرياضي ابا ماكان نوعه او شكله او حجمه مع التأكيد على ان الفساد لايقتصر على بلد بعينه او رياضة بعينها

وتضمنت التوصيات:

-اعلاء قيم الاخلاق والنزاهة والشفافية في المجتمع الرياضي الافريقي -ضرورة التأكيد على أهمية الشفافية في كل القرارات الرياضية

-اصلاح الخلل التشريعي للوصول الى قوانين واضحة وأليات منضبطة وعقود موحدة للاعبين

-اصدار قانون يضم مواد التجريم والعقاب لمكافحة الفساد الافريقي ويتصدر القانون تعريفا جامعا مانعا لجريمة الفساد ويعمم القانون ليكون موحدا ويصدر في اطار اتفاقية دولية -تكليف مركز كيمت للتحكيم الدولي باعداد مسودة هذا القانون ورفعه للجهات المختصة لاقراره

-المطالبة بانشاء محكمة افريقية متخصصة في جرائم الفساد الرياضي وتكون هناك نيابة مخصصة لمكافحة الفساد وتكون تابعة لمكتب النائب العام في كل عاصمة افريقية باعتبار التخصص معيار ضامن للنجاح -ضرورة مشاركة الجمعيات العمومية في القرارات التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذها وعدم الالتفاف حولها

-سرعة التحول الرقمي الحقيقي في الاندية والاتحادات والوزارات وخصوصا في النواحي المالية

-انشاء صندوق لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد الافريقي السياسي ووزارات الشباب والرياضة الافريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا واتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية الانوكا -تكليف الاتحاد الافريقي للثقافة الرياضية بنشر فلسفة الافصاح والنزاهة والشفافية والعمل الرشيد في الوسط الرياضي الافريقي والحرص على توعية النشء ضد الفساد

-الاهتمام بالتعليم والتثقيف باعتبارهما السبيل الامثل لحماية البشر من الانحراف

-تشديد الرقابة المالية على الاتحادات والاندية ووضع قوانين حاسمة تحول دون اي انحراف مالي

-تمكين المرأة من الممارسة الرياضية وازالة أيه معوقات تحول دون مشاركتها

واختتمت التوصيات باطلاق هاشتاج ( الفساد سرطان _ وجبت مكافحته )