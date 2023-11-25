ريم رؤوف: التحضير لشخصية أطياف صعب وكانوا بيخافوا منى فى التصوير

أكدت الفنانة ريم رؤوف، أن شخصية أطياف التى جسدتها فى حكاية "روحى فيك" عن مسلسل "٥٥ مشكلة حب"، كانت صعبه خاصةً أنها شخصية ضمن ألوان الرعب، وهى تحتاج إلى تحضيرات بشكل مختلف.

وأضافت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" الفنان الذى يلعب أدوار الرعب لابد أن يستعد جدًا، ويملك أدواته بشكل كبيره، فهناك شعره صغيره بين التمكن والذى يصل إلى قلوب المشاهد، وبين الإفتعال ويترتب عليه هروب الشخصية من الممثل، وعليه هروب المشاهد من المتابعه.

وتابعت "كنت بحضر للشخصية وقرأت فى حاجات كتير، ووصلت لمرحلة كنت بخاف مع انى شخصيتى مبخافش من حاجة، لكن شخصية أطياف تعبتنى جدًا، وكانوا بيخافوا منى فى التصوير".

وإختتمت "سعدت بالعمل مع الفنانة عائشة بن أحمد فهى على قدر كبير من الإحترام والود والتقدير، وفريق العمل كان رائع والأجواء بيننا كانت فى منتهى الروعه، والمخرج محمد لطفى كان مبدعًا فى كل الكادرات وأوصل كل الرسائل المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأعمال الفنية، والكاتب عمرو محمود يس لديه قدره إبداعية، وهو أحد أهم الكتاب على الساحه الفنية.

المسلسل بطولة عائشة بن أحمد، ريم رؤوف، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، مؤمن نور، سمر مرسى، والإخراج محمد لطفى.