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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي فلسطيني: مصر نجحت في نقل الصورة الحقيقية لأزمة غزة إلى العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وجه الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، الشكر لمصر ووسائل الإعلام التي قاموا بدور كبير في الوقوف أمام السردية الإسرائيلية والتمسك بالسردية الفلسطينية التي تمسكت بها مصر.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية  لفضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك دولا غربية عاودت تفكيرها عندما استمعت للصوت المصري ونقله الأمين للسردية الفلسطينية، حي نجحت مصر في أن تنقل للعالم الصورة الحقيقية عن الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن حديث  مصر عن أن العنف سيقابل بعنف وضرورة وقف إطلاق النار وتشخيص المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها، كما لفت إلى أن سعي إسبانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تطور مهم.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح جدًا وثابت ومهم، والشعب الفلسطيني لا يريد ترك غزة وهو متمسك بها، متابعًا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين المتواجدين حتى في أوروبا يريدون العودة إلى قطاع غزة  ولا يريدون تصفية القضية الفلسطينية.

 

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