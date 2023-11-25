وزير الرياضة يفتتح المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس فعاليات المنتدى الأول للكيانات الشبابية والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، على مسرح نادى شباب طوخ، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام، ومديري الإدارات الفرعية ومديري إدارة الشباب وإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وبمشاركة 1000 شاب وفتاه ممثلين ل12 كيان شبابي وأعضاء الشعب البرلمانية على مستوى محافظة القليوبية.

وفى كلمته أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتجمع الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال منتدى شباب القليوبية بمشاركة جميع الكيانات الشبابية بهدف توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والكوادر الشبابية وتفعيل الدور الشبابي فى تعزيز المشاركة الإيجابية والفعالة فى الأحداث السياسية والمجتمعية بالإضافة لطرح الرؤى والمقترحات وبحث ومناقشة الدور الذى يقدمه الشباب فى المجتمع .

ويأتى تنفيذ المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية كأول منتدى يتم تنفيذه يجمع بين كل الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة داخل المحافظات بهدف تفعيل دور الشباب ونقل التجارب والخبرات إلى أرض الواقع لتوحيد الجهود والأفكار من أجل تحقيق الأهداف فى ضوء الاستراتيجية العامة للدولة ورؤية وطموحات الجمهورية الجديدة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة فى طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه ، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته الدائمة لشباب مصر وتبنى ودعم كافة الأفكار والمبادرات الشبابية التى من شأنها تدريب وتاهيل ودعم وتمكين الشباب المصري فى كافة المجالات وعلى جميع الاصعدة ، وأشار الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما غير مسبوقا بملف الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ايمانا منا بأنه لاسبيل إلى التنمية والتقدم بدون الشباب لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وانطلاقا من تلك التوجيهات وفى ظل التحديات الراهنة أصبح لزاما علينا أن نتيح الفرصة أمام الشباب لتنفيذ تطلعاتهم والاستفادة من طاقاتهم وتمكينهم مز المشاركة الايجابية والفعالة .

وفى البيان الختامي للمنتدى ، أعلن شباب القليوبية بتأييدهم للقيادة السياسية فى اى قرارات تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة كما أعلن شباب المنتدى التفاف شباب القليوبية حول القيادة السياسية لمواجهة اى تحديات من شأنها عرقلة مسيرة التنمية والمضى قدما لتحقيق أهداف ورؤية الدولة فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة واختتم البيان بعرض دور الكيانات الشبابية بالقليوبية فى تنظيم وتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال غرف العمليات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والعمل على تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية دون توجيه او وصايا على الرأى والظهور بالمظهر الحضاري والديمقراطى الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية .

تضمنت فعاليات المنتدى البدء بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس أعقبها كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ثم عرض كل كيان شبابي أهداف واستراتيجية الكيان وخطة العمل والدور الذي سيقدمه كل كيان خلال الفترة القادمة، واختتم المنتدى بإصدار البيان الختامي للمنتدى وتوجيه الشكر للحضور والقائمين على التنفيذ .

جاء ذلك بمشاركة الكيانات الشبابية بالقليوبية متمثلة فى : الاتحاد الشبابى لدعم مصر ،اتحاد شباب العمال ، اتحاد طلاب تحيا مصر ،مراكز شباب مصر ،اتحاد شباب بناة المستقبل ، سند شباب الدلتا ، فريق YLY، الجبهة الدبلوماسية المصرية.

أعضاء حمله بشبابها ، اعضاء نموذج محاكاه مجلس الشيوخ ، أعضاء برلمان الشباب والطلائع ومجلس الشباب المصري.