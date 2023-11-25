وزيرة خارجية سلوفينيا: نرفض التهجير القسري لأهل غزة

أكدت وزيرة الخارجية السلوفانية تانيا فايون، أن بلادها ترفض التهجير القسري لأهل غزة، مشددة على ضرورة أن يعيش أهل غزة بكرامة داخل القطاع وليس خارجه.

وقالت فايون - في ردها على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت في عمان - "نحن نتفق أنه لا ينبغي التهجير القسري لأهل غزة ويجب أن يعيشوا بكرامة في غزة".

وأضافت: "هناك أكثر من 1.5 مليون إنسان يتحركون من شمال القطاع إلى جنوبه، ولهذا السبب، من المهم جدا أن يكون لدينا هدنة لدخول المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك معابر مفتوحة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".