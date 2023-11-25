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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فوز رئيس مدغشقر المنتهية ولايته أندريه راجولينا في الانتخابات الرئاسية

أندريه راجولينا
أندريه راجولينا
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أعلنت لجنة الانتخابات في مدغشقر، اليوم السبت، فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه راجولينا، بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي تعترض عليها غالبية المعارضة.

 

وذكرت قناة «فرنسا 24» الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن راجولينا، حصل على 58.95 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 16 نوفمبر الجاري، وذلك بحسب النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 46 في المائة، وذلك أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2018.

وأشارت القناة، إلى أن الانتخابات الحالية تنافس فيها 3 مرشحين فقط عقب انسحاب عشرة مرشحين بالاقتراع الرئاسي بعد استنكارهم لترشح راجولينا، لولاية أخرى، بعد أن كشفت العديد من وسائل الإعلام حصوله طواعية على الجنسية الفرنسية مما يحرمه رسميا، وفقًا لدستور البلاد، من جنسيته الملجاشية، وندد المرشحون العشرة بالتلاعب بالاقتراع والانتهاكات الدستورية، ودعوا لمقاطعة الانتخابات.

 

رئيس مدغشقر الانتخابات الرئاسية أندريه راجولينا