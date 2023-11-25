محافظ أسوان يلتقي رئيس البنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا بالقرى

استقبل علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسرالأكثر إحتياجاً في قرى ومراكز أسوان ضمن المبادرة الوطنية ( إيد بأيد .. لمستقبل الوطن ) ، والتي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر إحتياجاً في كافة محافظات الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة .

وخلال اللقاء قام رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتسليم محافظ أسوان نماذج من قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة ، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بمحافظة أسوان ، وذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك ، وعدد من قيادات ومسئولي البنك .

ومن جانبه ثمن اللواء أشرف عطية الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى من أجل مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

مؤكداً على أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس اثارها الايجابية على مواطني المحافظة وخاصة قيام البنك الزراعى بضخ 1000 سيارة ميكروباص جديدة ضمن أكبر مشروع لتحديث وسائل النقل الداخلى السيرفيس بإحلال وتجديد سيارات البيك آب ربع نقل " الكبود " بالمراكز والمدن وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة .

وخلال اللقاء أكد علاء فاروق على حرص البنك لمواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في كافة محافظات الجمهورية ، ومن بينها محافظة أسوان للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كافة الجهود حول هدف نبيل .

لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف للتصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً مد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع .

وأشار فاروق إلى أن البنك يولي محافظة أسوان اهتماماً بالغاً سواء من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج التمويلية التي يستهدف بها البنك تحسين مستوى المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في أرجاء المحافظة، أو من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في قرى حياة كريمة .