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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
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أطلق مركز تدريب التجارة الخارجية، أول مبادرة "لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير " كمنحة مجانية، وذلك في أطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاهتمام بذوي الهمم ووضعهم على خارطة التمكين للمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول الى سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023.

وقالت ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية،  إن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشارت كامل إلى أن المركز بدأ بالفعل في تدريب الدفعة الأولى من ذوى الهمم من عدة قطاعات متنوعة، موضحة أن هذا التدريب يأتي في اطار فعاليات مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" الذي يقوم المركز بتنفيذه بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة مركز تدريب التجارة الخارجية إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير الاستراتيجية الوطنية للاهتمام بذوي الهمم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023