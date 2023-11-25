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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء   دمياط  خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ،بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28443 طن تشمل : 260 طن كحول و 9057 طن يوريا و 6050 طن رمل و 13076 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57528 طن تشمل : 14234 طن خردة و 11637 طن حديد و 3964 طن فول صويا و 2200 طن بضائع متنوعة و 450 طن زيت و 11033 طن قمح و 14010 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2311 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107973 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376048 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3112 شاحنة .

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس  أحمد السيد ممثل  بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

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