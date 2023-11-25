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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

المتهمين
المتهمين
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية - المنوفية، أسوان، بورسعيد،) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن المنوفية
ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزتهم (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن أسوان
ضبط (عاطليَن "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزتها (4,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
ضبط (عاطليَن "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
ضبط (عاطليَن) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن الجيزة
ضبط (عاطليَن "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية.. وبحوزتهما (3,500 لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الحشيش"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن بورسعيد
ضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الشرقية
ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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