دور المرأة في المشاركة السياسية.. ندوة تثقيفية لقصور الثقافة بالشرقية

نظم فرع ثقافة الشرقية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

في السياق شهدت مدرسة أبو حماد الثانوية للبنات لقاء بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية في المجتمع" تحدث خلاله الشيخ رأفت أبو جميعة كبير مفتشين بالأوقاف، عن مفهوم المشاركة السياسية، موضحا أنه شكل من أشكال الممارسة السياسية يُسمح من خلاله لجميع أفراد المجتمع المشاركة في صنع السياسة العامة للدولة وصنع القرارات.

وأشار "أبو جميعة" إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتغيير صورتها التقليدية في المجتمع.

من جانبه أكد عاطف السيد - كبير معلمين بالمدرسة، ضرورة تمكين المرأة في المجتمع في المجالات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد، مشيرا إلى دور المرأة الفعّال فى العملية الانتخابية القادمة شأنها فى ذلك شأن الرجل.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج بمناسبة عيد الطفولة، شهدت مدرسة السناجرة الابتدائية محاضرة بعنوان "حقوق الطفل" تحدثت خلالها هبة محمد - معلم أول بالمدرسة، خلالها عن أهم حقوق الطفل الأساسية ومنها الحق في التعليم، الرعاية الصحية وحق الحماية من أي نوع من أنواع الاستغلال، مشيرة إلى ضرورة تطبيق تلك الحقوق وإعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال عند وضع السياسات المختلفة لضمان مستقبلهم، تلى ذلك فقرة إلقاء شعر لعدد من الطلاب بعنوان "في حب فلسطين".

وفي مكتبة صفط زريق ناقش مصطفى عبد الفتاح كتاب "التسامح للأطفال" تأليف د. علي الجمل، بينما نظم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق حفلا فنيا بدأت فعالياته بافتتاح معرض فني، أقيم على هامشه عدد من الورش بمرسم الطفل.

واختتم اليوم بعرض لفريق كورال الأطفال بقيادة المايسترو حمادة الشيمي، تضمن باقة متميزة من الأغنيات منها خفيف الروح، أمي، حب إيه، قمر، الوطن الأكبر، هذا إلى جانب فقرة عزف لعدد من المقطوعات الموسيقية نالت إعجاب الجمهور.

جاء ذلك بحضور الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام الفرع وعدد من طلاب مدارس: طلبة عويضة، ملك ناصف، وعلي مبارك، وميت زافر.

IMG-20231125-WA0037

IMG-20231125-WA0038