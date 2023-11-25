قمة الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي بتشكيل هجومي أمام ليفربول

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره ليفربول على ملعب الاتحاد في قمة الدوري الإنجليزي، التي تنطلق في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل السيتي، المباراة بتشكيل هجومي، حيث يبدأ جوارديولا بالثنائي إيرلينج هالاند جوليان ألفاريز في الخط الأمامي.

ويتواجد البلجيكي جيريمي دوكو في التشكيل الأساسي لمان سيتي، وفيل فودين وبرناردو سيلفا.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين لـ12 جولة حتى الآن.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - فيل فودين.