30 مليون جنيه لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

تابع المهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط ، البدء في أعمال رفع كفاءة المنطقة الحره الصناعية لدعم الاستثمار بدمياط الجديدة ،تنفيذا لتوجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ونائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير بالعمل على دعم الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وتفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق مبنى الحماية المدنية والسور والزراعة بالمنطقة الحره العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء بقيمة إجمالية ٣٠١٥٠٠٠٠جنيه وجارى تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحره وميناء دمياط بطول ٢١٠٠ متر وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية ومبنى الحماية المدنية .

وأكد المهندس رئيس الجهاز على جهاز الاشراف والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة وطبقا للبرنامج الزمنى لما تمثلة المنطقة الحره العامة الصناعية كمحور استثمارى وتنموى لتعدد الانماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحره والتى تبلغ مساحتها ١٩٠فدان على البحر المتوسط والأقبال الشديد من المستثمرين وقوائم الانتظار بالمنطقة .

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين رئيس هيئة البنية التعليمية بدمياط بدء إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة ٢٨ فصل على مساحة ١٣ الف متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع .

ويأتى بناء هذة المدرسة اليابانية كثانى المدارس بمدينة دمياط الجديدة وذلك للنجاح والاقبال الكبير على هذة المدارس التعليمية والتى تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعمليةالحديثة طبقا للتوجيهات والمناهج العلمية لخلق جيل جديد من المبدعين فى عهد الجمهورية الجديدة.

ويأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير كافة الخدمات التعليمية بالمدن الجديدة وإستمرارا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط

