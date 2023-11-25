استئناف تصوير "Venom 3" بعد انتهاء إضراب الممثلين

استأنفت استديوهات “سوني” تصوير الجزء الثالث والأخير من فيلم الخيال العلمي والحركة “Venom 3”، بعد إضراب الممثلين الذي استمر 118 يومًا وانتهى في 8 نوفمبر. وفق منشور لبطل الفيلم توم هاردي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب هاردي عبر حسابه بإنستجرام: " الرقصة الأخيرة، لحسن الحظ أننا عدنا إلى التصوير. لقد كانت هذه الرحلة ولا تزال ممتعة للغاية، هناك دائمًا منعطفات صعبة يجب حرقها عندما نعمل ولكن لا تشعر بالصعوبة عندما تحب ما تفعله وعندما تعلم أن لديك مواد رائعة والدعم من جميع الجوانب، لفريق عظيم ".

وتابع هاردي: “ أريد أن أذكر باختصار شديد مدى فخري بمخرجتي وشريكتي في الكتابة وصديقتي العزيزة كيلي مارسيل. إن مشاهدتك وأنتِ تتولى قيادة هذا الفيلم يملأني بالفخر، إنه لشرف كبير. ثقِ بحدسك، غرائزك دائمًا في مكانها الصحيح ”.

صدر الجزء الأول في عام 2018، وبلغت إيراداته الإجمالية 855 مليون دولار، فيما صدر الجزء الثاني عام 2021، وحقق 506 مليون دولار عالميًا. تدور أحداث السلسلة حول "إيدي بروك، فينوم" (توم هاردي)، واحد من أكثر شخصيات عالم (مارفل) غموضًا وتعقيدًا وشرًا.

كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، فقد كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.