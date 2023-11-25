تجديد حبس متهم بسرقة لودر في المقطم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة زينهم، اليوم، تجديد حبس متهم بسرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالمقطم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط الحادث، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مقاول ومشرف أمن كمبوند، وقرر الأول بتضرره من سائق لودر لحضوره لمحل عمل الثاني موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإداري بالكمبوند بأنه متوجه لعمل صيانة له.



بالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لأن مالك اللودر لم يعطه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على اللودر، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.