قمة الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في قمة الدوري الإنجليزي، التي تنطلق في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود محمد صلاح هجوم الريدز أمام السيتي، حيث يسعى خلال هذه المباراة للدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل الهدافين التاريخيين البريميرليج.

ويعاون صلاح في الخط الهجومي، داروين نونيز، وديوجو جوتا، على أن يجلس الهولندي كودي جاكبو على مقاعد البدلاء.

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فإن دايك - تسيميكاس

خط الوسط: ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.