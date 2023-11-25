أسلحة وعملات مزورة.. تجديد حبس عصابة النصب والتزوير بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين من خلال تغيير العملة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم النصب وتزييف العمله، واتهمت أحدهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات، وعرض العملات على الطب الشرعي لفحصها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من طالب مقيم بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت.

كما قاموا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه وتم بإرشاده ضبط، مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.