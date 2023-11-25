الحبس عامين لمتهم تحرش بفتاة بالقطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز الـ 18عامًا بمنطقة القطامية في محافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات في القضية؛ أن المتهم «ع.ص» قام بهتك عرض الطفلة المجني عليها «ب.م» والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عامًا، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن قام بالامساك بها وشل حركتها وكتم فاها واستطالت يده مواطن عفتها.

أمام جهات التحقيق، أدلت المجني عليها الطفلة «ب.م» بأقوالها، موضحة إنها ذهبت لشراء بعض احتياجات الأسرة، إذ اكتشفت نسيانها النقود اللازمة لذلك، وهاتفتها والدتها، فقد سلكت طريق العودة إلي المنزل لاحضارها، وما أن صعدت أمام الشقة سكنها بالقطامية وقامت بدق جرس الباب، حتي فوجئت بمباغتت المتهم باتيانه من خلفها ملامسًا مواطن عفتها بيد، وكتم أنفاسها باليد الأخرى، وتهديدها بالقتل إن استغاثت.

فحاولت مقاومته قدر استطاعتها اثناء قيامه بسحبها أرضا، مما نجم عن اصابتها الثابتة بالنيابة العامة، بخدش أسفل الأنف، وأن استغرقت الواقعة حوالي دقيقة منذ دقها الجرس، إلي أن قامت أمها بفتح الباب وشاهدتها إياها علي هذه الحالة والتي ظلت تصرخ مستغيثة بالأهالي، الذين قاموا بالإمساك بالمتهم، والذي عزت قصده من ذلك الي التحرش الجنسي بها.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، بأن تحرياته السرية دلت علي صحة الواقعة علي نحو ما شهدت به الضحية ووالدتها.