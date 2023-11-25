ضبط شخصين بتهمة تزويرهما المحررات الرسمية بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على شخصين لتزويرهما المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة وجرى التحفظ على المتهمين وبحوزتهما اختام شعار الجمهورية واكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و 4 أجهزة تستخدم في التزوير و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزويرو 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.