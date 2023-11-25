رسالة تحذيرية من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة ميدياما

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة تحذيرية إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

وعلمت "البوابة نيوز" أن كولر حذر لاعبي الأهلي من سيناريو الموسم الماضي في دور المجموعات الذي تهاون فيه اللاعبون في بعض المباريات وخسر نقاط عديدة كلفت الفريق الصعود إلى الدور ربع النهائي بشق الأنفس، لذلك طلب كولر من اللاعبين تحقيق الفوز على ميدياما الغاني بنتيجة كبيرة من أجل حصد نقاط المباراة ومواصلة مشوار الفريق في الصعود إلى الدور ربع النهائي ومن ثمّ الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني بحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغاني بقياده مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الأفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.