بالصور.. ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 200 ألف منتج من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

كانت معلومات وردت الى هيئه الرقابه الاداريه وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين أمر بشن حمله مكبرة تحت إشراف ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا.

وبالفحص وعمل التحريات تم مداهمة المصنع وضبط 200 الف عبوة من مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه لاعاده تدويرها ووضع تواريخ جديده وطرحها بالاسواق لتحقيق ارباحا طائله.. حرر محضر جنحه بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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