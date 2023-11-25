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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 200 ألف منتج من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.
كانت معلومات وردت الى هيئه الرقابه  الاداريه وبالتنسيق مع المهندس  محمد ابوهاشم  وكيل وزاره التموين  أمر بشن  حمله مكبرة تحت إشراف  ياسر مراد مديرالاداره  ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا.
وبالفحص وعمل التحريات  تم مداهمة المصنع   وضبط  200 الف عبوة من مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه لاعاده تدويرها ووضع تواريخ جديده وطرحها بالاسواق لتحقيق ارباحا طائله.. حرر محضر جنحه بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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200 الف مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية الرقابة الإدارية تموين الغربية