The Hunger Games يواصل صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثاني

يواصل فيلم المغامرات والحركة "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" للمخرج فرانسيس لورانس، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما الأسبوع الماضي.

بلغت حصيلة الفيلم الأجمالية 125 مليون دولار، جمع منها 69 مليونا في الصالات الأمريكية و56 مليون في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار تقريبا.

تدور أحداث الفيلم قبل سنوات سابقة لأحداث السلسلة الأصلية، حيث تدور الأحداث حول كوريولانوس سنو في سن الثامنة عشرة، قبل تحوله إلى رئيس مستبد في بانيم، حيث يبحث عن المجد بعد اختياره ليكون مرشدًا لدورة ألعاب الجوع العاشرة.