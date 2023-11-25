اعتقال 3160 فلسطينيا منذ بدء عملية طوفان الأقصى

أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، منذ قليل، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي17 فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 3160 منذ بدء الحرب الأخيرة التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلة الماضية وفجر اليوم السبت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين، ويتزامن ذلك مع سريان هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شملت تبادل أسرى من الجانبين.

ورغم ذلك، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرقي نابلس ومخيم عقبة جبر جنوبي أريحا وبلدة الظاهرية جنوبي الخليل ومنطقة جبل الطويل شرقي مدينة البرية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها واعتقلت عددا من المواطنين.

ونشرت مواقع محلية فلسطينية اليوم السبت مشاهد فيديو على منصة تليجرام، تظهر اعتقال قوات الاحتلال شابا في مخيم عسكر، كما تسمع فيها أصوات تفجير عبوات ناسفة، كما أظهرت تسجيلات مصورة بثتها منصات محلية فلسطينية اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مخيم عقبة جبر فجر اليوم السبت وتنفيذها حملة تفتيش في منزل أحد الأهالي

من ناحيتها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية فجر اليوم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وكان رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس قال إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لآخر إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.