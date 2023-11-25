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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك: لن نقدم هدايا للمنافسين بخسارة النقاط بدور المجموعات للكونفدرالية

معتمد جمال من المؤتمر
معتمد جمال من المؤتمر الصحفي
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أكد معتمد جمال، مدرب الزمالك، أن فريق أبوسليم الليبي حديث العهد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية.

وأضاف معتمد جمال، في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية بخسارة النقاط، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد.

وتابع: "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويستضيف فريق الزمالك، فريق أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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