مطران بورسعيد يرسم كاهنين جديدين

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، صلوات القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مارجرجس ببورسعيد، وقام عقب انتهاء صلاة الصلح، منح سر الكهنوت للشماس ماركو مكرم باسم القس" چورچ " كاهنًا للخدمة بالكنيسة ذاتها، والشماس مينا عوض باسم القس " ابرآم " كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس البابا كيرلس السادس بالحى الإماراتي ببورسعيد.

شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة، بحضور أعداد كبيرة من الشمامسة والشعب. هذا وقد توجه الكاهنان عقب انتهاء الصلوات إلى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للرسامة.