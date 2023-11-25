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السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع للمرة الرابعة على التوالي

ارشيفية
ارشيفية
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حققت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن آخر جلسات الأسبوع، لم تشهد تغيرا يذكر.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وجاءت جلسة  قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.

خلال أسبوع، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 35390.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.13 بالمئة، إلى مستوى 4559.34 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.97 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 14250.85 نقطة.

وفي تداولات الجمعة، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.58 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.72 نقطة أو 0.06 بالمئة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15 نقطة أو 0.11 بالمئة.

الأسهم الأميركية المؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز مؤشرات الأسهم