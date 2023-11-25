تشييع جنازة شابين توفيا في حادث ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي

شيع المئات أهالي قرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز ومدينة الفيوم في محافظة الفيوم، جنازة شابين من أبناء القرية؛ فارقا الحياة إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك أثناء عودتهما من عملهما.

وردد المشيعون عبارات الحزن والدعوات خلال الجنازة أن يجعل الله المتوفين من أهل الجنة، وانهم شهداء لقمه العيش.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم يفيد بمصرع شابين، نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بدائرة مركز قسم شرطة سنورس .

انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وتبين انتشال جثتين لشابين، لقي مصرعهم متأثرين بإصابتهم نتيجة انقلاب السيارة بالطريق .

كما دفعت غرفة عمليات إسعاف الفيوم، بسيارات الإسعاف لموقع غرق السيارة، وتبين مصرع كل من " محمد حمدان ربيع الشاذلي ، 22عام ويعمل نجار مسلح "، وعبد الله ناصر مصطفي، 24 عاما، ويعمل نجار مسلح "ويقومان بقريه زاوية الكرادسه بمحافظة الفيوم، وجري نقل الجثتين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

حرر محضر بالواقعة وجري إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي صرحت بتسليم جثمان الشابين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن .