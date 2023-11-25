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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل توافق على إدخال وقود إلى غزة اليوم

شاحنات وقود
شاحنات وقود
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم السبت.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثاني، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

ويتواصل بلا توقف تدفق شاحنات تنقل المساعدات المقدمة من مصر لسكان قطاع غزة والتي تصل قادمة من القاهرة والمحافظات لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح في طريقها لغزة.

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