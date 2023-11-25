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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي
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أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، بوصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش من دول عمان، روسيا، السعودية والإمارات، تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، بحسب نبأٍ عاجل.

مع بدء سريان الهدنة، تفقد الفلسطينيون منازلهم التي دمرها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية من خان يونس، وكذلك الدمار الكبير في المستشفى الإندونيسي شمال غزة الليلة الماضية بعد الهجوم الكبير الذي شنه جيش الاحتلال عليه.

ويتواصل بلا توقف تدفق شاحنات تنقل المساعدات المقدمة من مصر لسكان قطاع غزة التي تصل قادمة من القاهرة والمحافظات لمدينة العريش، ومنها تتحرك لمعبر رفح في طريقها لغزة.

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