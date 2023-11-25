بالأسماء.. 10 مصابين في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، نتيجة تصادم سيارتين بمنفذ الرسوة جنوب محافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 10 مصابين اثر تصادم سيارتين بمنفذ الرسوة جنوب بورسعيد، وهم: هوايدا سليمان حميد 40 عامًا، مصابة بكدمة بالكتف وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عصام إبراهيم 18 عامًا، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد سليمان محمد 23 عامًا، مصابا بكسر بالساق اليسرى، وسماح محمد عبد الباقي 39 عامًا، مصابة بكدمة شديدة بالساق اليسرى، وانتصار صبح إبراهيم 54 عامًا، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وحجاج عمر محمد 20 عامًا، مصابا بكدمة، وروان محمود السيد 18 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة محمد محمد 38 عامًا، مصابة بكدمة بالفم، وعلي محمد 36 عامًا مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وشاهندة حميد 18 عامًا، مصابا بكدمات متفرقه بالجسم.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.