أتوبيس يدهس ربة منزل بميدان الجيزة والأمن يتحفظ على قائده

أصيبت ربة منزل جراء اصطدام أتوبيس بجسدها أثناء محاولتها عبور الطريق بمنطقة ميدان الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل عبور الطريق صدمها أتوبيس مما تسبب في إصابتها بكسور جري نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والأتوبيس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.