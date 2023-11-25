تايلاند تشكر مصر على جهودها فى إطلاق سراح رعاياها بغزة

دعا رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، لإطلاق سراح جميع رعايا بلاده بغزة في أقرب وقت، وذلك وفق خبر عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال تافيسين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يسعدني سماع الأخبار التي تؤكد إطلاق سراح العمال التايلانديين الرهائن العشرة الذين يتلقون العلاج حاليًا في مركز شامير الطبي بإسرائيل تحت الإشراف المنسق لوزارة الخارجية".

كما أعرب عن شكره لمصر على جهودها في إطلاق سراح عدد من رعاياها بغزة، وجدد إشادته وشكره لجهود الوساطة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، مرحبًا بالاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة في أول فرصة.