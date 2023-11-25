إعلام البرلمان: كلمة السيسي أمام رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا وضعت حل جذري لإنهاء القضية الفلسطينية

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا، حملت رسائل قوية وواضحة للعالم بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والتحرك لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود 1967.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس السيسي على الاعتراف بدولة فلسطين ووجود عضوية لها بالأمم المتحدة هو الحل الجذري للأزمة وهدوء الأوضاع بالمنطقة حتى يتثنى للشعب الفلسطيني المشاركة في الرأي وصناعة القرارات الدولية والتعبير عن حقوقه ومطالبه في أرضه وحماية المدنيين بها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن رسائل القيادة السياسية حول ملفات الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها والرفض وبشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين واضحة وحاسمة لكافة دول العالم.

وأشادت رشاد، بتأكيد الرئيس السيسي على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر التى رفضت فيها وبشكل قاطع أية محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين سواء إلى سيناء أو الأردن.

وطالبت النائبة هند رشاد مختلف دول العالم بصفة عامة والدول الكبرى والغنية بصفة خاصة الإسراع فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى الذى يعانى معاناة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء من نقص فى الغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها بعد تدمير جيش الاحتلال للعديد من المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمبانى الحكومية والمنازل داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.