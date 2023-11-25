أمن الشرقية ينجح في كشف غموض العثور على جثة طفلة

نجح ضباط مباحث مركز شرطة ابو كبير بمحافظة الشرقية اليوم في كشف غموض العثور على جثة الطفلة "ملك" أعلى سطح جيرانها بقرية المشاعلة وتبين أن دافع الجريمة بسبب سرقة قرطها الذهبى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو كبير يفيد بورد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أدهم" 6 سنوات بغيابها عن المنزل.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير برئاسة المقدم أحمد غالب العثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها ووجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى وتبين قيام "دنيا ص" 16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى بارتكاب الواقعة والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى.

وتم القبض على المتهمة وتحرر المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.