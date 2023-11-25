جامعة القناة تشارك بقوافل تنمية إقليم شرق الدلتا ببورسعيد

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة الجامعة في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم جامعات القناة وسيناء، والتي انطلقت إلى محافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقبوطي الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

وقد أوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها مبادرة حياة كريمة...وتابع أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.

وقد شاركت جامعة قناة السويس في المحطة الخامسة للقوافل بمحافظة بورسعيد، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب، التمريض، الطب البيطري، طب الأسنان بإشراف عام الدكتور محمد صالح المنسق العام لقوافل شرق الدلتا.

حيث قام أساتذة جامعة قناة السويس بالكشف الطبي على 257 حالة في تخصصات طبية مختلفة.....

18 باطنة، 28 قلب وأوعية دموية، 10مسالك، 73 جلدية، 43 عظام،

45 أسنان.



كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية كالتالي...

30 حالة أطفال حول التغذية السليمة للطفل في المراحل العمرية المختلفة، وكيفية تجنب حدوث النزلات المعوية.

5 حالات لأمراض مزمنة من مرضى حساسية الصدر والضغط والسكري، حيث تم تثقيفهم بكيفية التعامل مع حقن الأنسولين والتغذية الصحية السليمة، و5 حالات جلدية حول أهمية النظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الحيوانات في الحظائر.