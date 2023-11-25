قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوما ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التكميلية للمباحث
وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيميائي والجنائي
ألقت اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة القبض على شخص عثر بحوزته كيلو أستروكس بمدينة المرج
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الاستروكس في المرج
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قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوما ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوما ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة