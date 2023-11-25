تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الاستروكس في المرج

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوما ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التكميلية للمباحث

وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيميائي والجنائي

ألقت اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة القبض على شخص عثر بحوزته كيلو أستروكس بمدينة المرج

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.