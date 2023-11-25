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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الاستروكس في المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوما ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التكميلية للمباحث 
وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيميائي والجنائي 
ألقت اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة القبض على شخص عثر بحوزته كيلو أستروكس بمدينة المرج
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص المعمل الكيميائي النيابة الصحيفة الجنائية ة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة حبس عاطل حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الاستروكس